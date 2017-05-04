Глава Tesla: полностью автономные автомобили появятся через два года

Босс Tesla Илон Маск уверен, что полностью автономные машины с так называемым пятым уровнем автономности, превращающие водителя в пассажира, появятся намного раньше, чем многие думают — уже в 2019 году.



Фото Tesla

В Audi, например, заявили, что дебютирующий этим летом седан A8 нового поколения получит немало «беспилотных» функций и станет первым серийным автомобилем на рынке, который будет отвечать лишь третьему уровню автономности. В настоящее время наиболее совершенные системы автопилота и вовсе отвечают только второму уровню, представляя, по сути, продвинутый круиз-контроль — подруливать, автоматически тормозить перед препятствием и разгоняться оснащенные им автомобили могут преимущественно на шоссе в пределах одной полосы, а водитель всегда должен быть готов вмешаться в процесс управления.

Но еще с октября прошлого года все модели Tesla стали оснащаться новым комплексом оборудования (это восемь видеокамер с круговым обзором, 12 ультразвуковых датчиков и улучшенный фронтальный радар), предназначенным для полностью автономного передвижения — то есть позволяющим уже сейчас активировать тот самый пятый уровень! Одно, но — превратиться в полноценные беспилотники Model S и Model X могут только с активизацией новой прошивки управляющего программного обеспечения. А произойдет это тогда, когда в компании убедятся в правильной работе и безопасности нового оборудования (пока осуществляется сбор эксплуатационных данных). Но и после этого Tesla предстоит решить вопросы с легализацией новой системы автопилота, поэтому вывод стопроцентно автономных машин на дороги может задержаться до 2020 года. В общем, вопросов пока куда больше, чем ответов.

Тем не менее, продемонстрировать возможности своего нового автопилота Tesla собирается уже в конце текущего года, организовав автономный пробег из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк!