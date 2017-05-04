В субботу, 6 мая, в 20:00 в эфире НТВ и на сайте Sputnik Беларусь продолжится трансляция проекта "Ты супер!" для детей с непростой судьбой. На старте проекта его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

По итогам очередного конкурсного шоу на минувшей неделе белоруска Дарья Чернова прошла в полуфинал проекта "Ты супер!". Девушка представила зрителям и судьям композицию "Titanium". С выходом в следующий конкурсный этап белорусской участнице своим решением помог продюсер Виктор Дробыш. Сама юная исполнительница отметила, что очень надеялась именно на его решение.

В настоящее время Даша является первокурсницей Белорусского государственного экономического университета, по окончании шоу она намерена вернуться к учебе и наверстать весь пропущенный материал, хотя и призналась, что дальнейшую судьбу хотела бы связать с музыкой.

Главной интригой проекта пока остается то, как зрители своими голосами смогут повлиять на дальнейшую судьбу конкурсантов. Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно на сайте Sputnik Беларусь.