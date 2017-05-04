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Американец много лет тюнинговал классический Jaguar, но получилось не очень
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В объявлении хозяин машины — Питер Харрис — указал, что занимается доработками машин свыше 40 лет, при этом E-Type он купил у товарища около 30 лет назад. Тогда это было купе, попавшее в аварию с переворотом.
Харрис сразу серьезно изменил конструкцию — он отрезал крышу «Ягуара» и поменял заднюю часть автомобиля, применив кусок рамы от «Кадиллака» 1974 года. Вместе с тем он заменил двигатель на фордовский V8 (с индексом 302), который впоследствии уступил место агрегату Cadillac.
Какое-то время владелец не занимался машиной, но впоследствии вернулся к проекту и продолжил работу. На сегодняшний день E-Type отличается установленным за салоном двигателем (сейчас это доработанный мотор Chevrolet TPI 350 объемом свыше восьми литров), фарами от Ford Taurus 2004 года и прочими неоригинальными деталями кузова.
Кроме того, Харрис установил сиденья от Datsun 240Z и «стилизовал» интерьер.
На момент написания заметки максимальная ставка за машину на eBay составляла 6400 долларов.
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Владелец, полностью переделавший классическое купе, рассчитывает выручить за него 80 тысяч долларов.
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