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В Минске легковушка после столкновения перевернулась на крышу

05.05.2017 10:22 — Разное | БелТА  
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В Минске легковушка после столкновения перевернулась на крышу
Фото ОГАИ Заводского РУВД Минска
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль перевернулся после столкновения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.ДТП произошло около 7.00 на ул. Селицкого в микрорайоне Шабаны. Водитель 1971 года рождения на "Хонде" двигался по второстепенной дороге местного проезда недалеко от Селицкого, 13. Он не уступил дорогу ехавшему за рулем автомобиля "Опель" мужчине 1958 года рождения. В результате столкновения "Опель" ударился о бордюр, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Пострадавших нет.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло около 7.00 на ул. Селицкого в микрорайоне Шабаны. Водитель 1971 года рождения на "Хонде" двигался по второстепенной дороге местного проезда недалеко от...

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