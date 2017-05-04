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В Витебске 9 мая перекроют движение в центре города
В связи с проведением праздничных мероприятий в Витебске 9 мая с 8.30 перекроют движение всех видов автотранспорта по улице Ленина — от одноименной площади до площади Победы,
Пассажирский транспорт будет следовать по объездным маршрутам — через улицу Смоленскую, проспект Людникова и мост имени Блохина.
Ориентировочно в 9.20 откроют движение по улице Замковой, проспекту Фрунзе и на участке улицы Ленина — от площади Свободы до площади Ленина.
После торжества, примерно в 10.20, движение транспорта откроют по всем направлениям.
ГАИ
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Пассажирский транспорт будет следовать по объездным маршрутам - через улицу Смоленскую, проспект Людникова и мост имени Блохина.
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