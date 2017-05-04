В Витебске 9 мая перекроют движение в центре города

В связи с проведением праздничных мероприятий в Витебске 9 мая с 8.30 перекроют движение всех видов автотранспорта по улице Ленина — от одноименной площади до площади Победы, сообщает сайт горисполкома.

Пассажирский транспорт будет следовать по объездным маршрутам — через улицу Смоленскую, проспект Людникова и мост имени Блохина.

Ориентировочно в 9.20 откроют движение по улице Замковой, проспекту Фрунзе и на участке улицы Ленина — от площади Свободы до площади Ленина.

После торжества, примерно в 10.20, движение транспорта откроют по всем направлениям.

ГАИ обращается к водителям с просьбой 8 и 9 мая не парковать автомобили на проезжей части улицы Ленина — от площади Свободы до площади Победы. Оставленные машины будут эвакуировать.