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В Витебске 9 мая перекроют движение в центре города

05.05.2017 10:18 — Разное | Tut.by  
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В связи с проведением праздничных мероприятий в Витебске 9 мая с 8.30 перекроют движение всех видов автотранспорта по улице Ленина — от одноименной площади до площади Победы, сообщает сайт горисполкома.

Пассажирский транспорт будет следовать по объездным маршрутам — через улицу Смоленскую, проспект Людникова и мост имени Блохина.

Ориентировочно в 9.20 откроют движение по улице Замковой, проспекту Фрунзе и на участке улицы Ленина — от площади Свободы до площади Ленина.

После торжества, примерно в 10.20, движение транспорта откроют по всем направлениям.

ГАИ обращается к водителям с просьбой 8 и 9 мая не парковать автомобили на проезжей части улицы Ленина — от площади Свободы до площади Победы. Оставленные машины будут эвакуировать.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пассажирский транспорт будет следовать по объездным маршрутам - через улицу Смоленскую, проспект Людникова и мост имени Блохина.

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