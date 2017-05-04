Хоккеист сборной России подписал контракт с клубом-новичком НХЛ

Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил генеральный менеджер американского клуба Джордж Макфи, слова которого приводит пресс-служба команды.



Вадим Шипачев. Фото: ska.ru

Срок соглашения составляет два года, средняя зарплата хоккеиста составит $ 4,5 млн в год.

Shipachyov’s contract will be for two years with an average annual salary of $ 4.5 million. — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 5 мая 2017 г.

— Вадим является плеймейкером высокого класса, который провел впечатляющую карьеру в КХЛ. Он выиграл два чемпионата КХЛ, был одним из лидеров лиги в споре бомбардиров, он также успешно выступает за сборную России на международном уровне. Мы верим, что он проявит себя в НХЛ, — сказал Макфи.

Шипачев выступал за СКА с 2013 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 76 (26+50) очками по системе «гол+пас». В плей-офф на его счету 19 (4+15) очков в 17 проведенных встречах. В составе СКА Шипачев становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Сейчас хоккеист находится в Кельне в расположении сборной России. В составе национальной команды Шипачев становился чемпионом мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.

История хоккейного клуба из Лас-Вегаса

Совет директоров НХЛ 22 июня 2016 года утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Лига получит вступительный взнос в размере $ 500 млн от владельца новой команды миллиардера Билла Фоули. Эти деньги будут распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. С 2017 года «Лас-Вегас» будет принимать участие в драфте новичков НХЛ, в первом раунде драфта-2017 команда гарантированно будет выбирать под шестым номером или раньше. Свои матчи клуб из Лас-Вегаса будет проводить на арене Т-Mobile, которая во время хоккейных игр вмещает 17 500 зрителей.

Для создания новой команды летом 2017 года будет проведен драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего — не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут «защитить» по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня.

НХЛ стала первой из четырех основных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, у которой появился клуб в Лас-Вегасе. Команда будет играть в Западной конференции.

Шипачев стал вторым игроком в составе клуба. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.