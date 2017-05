Хоккеист сборной России подписал контракт с клубом-новичком НХЛ

Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил генеральный менеджер американского клуба Джордж Макфи, слова которого приводит пресс-служба команды.

Срок соглашения составляет два года, средняя зарплата хоккеиста составит $ 4,5 млн в год.

