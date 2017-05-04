56 центов за грамм серебра и почти 40 долларов за грамм золота





Таковы средние цены на драгоценные металлы в 2017 году

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, средняя стоимость одного грамма золота в 2017 году составила 39,58 долларов в то время как за грамм платины в среднем просили 31,43 доллара, а грамм серебра оценивается в 56,5 центов.

Месяц Средние цены за 1 грамм металла в долл. США Золото Серебро Платина Палладий Родий Рутений Иридий Осмий январь 38,34 0,5404 31,21 24,07 26,51 1,35 22,58 12,86 февраль 39,69 0,5747 32,35 24,94 27,57 1,35 23,38 12,86 март 39,58 0,5655 30,97 24,96 29,51 1,38 24,7 12,86 апрель 40,69 0,5799 31,18 25,73 31,92 1,82 28,19 12,86 Средняя цена 39,58 0,5651 31,43 24,93 28,88 1,48 24,71 12,86