56 центов за грамм серебра и почти 40 долларов за грамм золота
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Таковы средние цены на драгоценные металлы в 2017 году
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, средняя стоимость одного грамма золота в 2017 году составила 39,58 долларов в то время как за грамм платины в среднем просили 31,43 доллара, а грамм серебра оценивается в 56,5 центов.
Месяц
Средние цены за 1 грамм металла в долл. США
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Родий
Рутений
Иридий
Осмий
январь
38,34
0,5404
31,21
24,07
26,51
1,35
22,58
12,86
февраль
39,69
0,5747
32,35
24,94
27,57
1,35
23,38
12,86
март
39,58
0,5655
30,97
24,96
29,51
1,38
24,7
12,86
апрель
40,69
0,5799
31,18
25,73
31,92
1,82
28,19
12,86
Средняя цена
39,58
0,5651
31,43
24,93
28,88
1,48
24,71
12,86
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Таковы средние цены на драгоценные металлы в 2017 году
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