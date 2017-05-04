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Налогоплательщики пополнили бюджет Минска в 1 квартале 2017 года на 2,5 млрд рублей

05.05.2017 10:12 — Разное | Ежедневник  
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Налогоплательщики пополнили бюджет Минска в 1 квартале 2017 года на 2,5 млрд рублей

96,4% взносов уплачено добровольно, констатирует Министерство по налогам и сборам

Как сообщает отдел информационно-разъяснительной работы Министерства по налогам и сборам, за 1 квартал 2017 года в консолидированный бюджет города Минска поступило 2,5 млрд. рублей. Основная часть доходов бюджета столицы (96,4%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.

Формирование консолидированного бюджета города обеспечили более 327 тыс. плательщиков, в том числе 60 тыс. организаций, 71 тыс. индивидуальных предпринимателей и 196 тыс. физических лиц.

На 1 апреля 2017 года почти 70,5% бюджета г. Минска обеспечено негосударственным сектором экономики. Негосударственному сектору экономики принадлежит 70,5% платежей в бюджет и 29,5% - государственному сектору. В Минске более 324 тысяч субъектов негосударственного сектора экономики и более 2 тысяч субъектов государственного сектора. Ими внесено платежей в бюджет в сумме 1,8 млрд рублей и 0,7 млрд рублей соответственно.

Крупными организациями города Минска уплачено в бюджет 857,6 млн рублей., или более 33% бюджета. В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в 1 квартале 2017 года, – «Газпром трансгаз Беларусь», «Белорусская нефтяная компания», «Минскэнерго», «Лукойл Белоруссия», «Табак-инвест», «Минский завод виноградных вин», «Газпромнефть-Белнефтепродукт», МТС, Велком» «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

На 01.04.2017 в Минске зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 37,0% консолидированных поступлений Минска или 936,2 млн рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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96,4% взносов уплачено добровольно, констатирует Министерство по налогам и сборам

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