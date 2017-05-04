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Ученые доказали, что брань делает человека сильнее
Ругаясь вслух, люди лучше выполняют упражнения на интенсивную физическую нагрузку. К такому выводу пришла группа британских и американских психологов, сообщает
Один из авторов исследования, Ричард Стивенс из Килского университета, в 2010 году получил Шнобелевскую премию за другую работу, в которой доказал, что брань облегчает боль.
Согласно новому исследованию, ругаясь, человек стимулирует собственную симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе. Исходя из этого, Стивенс и его коллеги предположили, что ругательства также могут на короткое время сделать человека сильнее.
Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели несколько экспериментов. В одном из них люди выполняли тест на интенсивную анаэробную нагрузку на велотренажере, в другом — сжимали эспандер. Сначала испытуемые выполняли физические упражнения, повторяя вслух ругательство, а затем делали то же самое, повторяя нейтральное слово.
В итоге выяснилось, что ругаясь, люди действительно показывали существенно более высокие результаты. Однако ненормативная лексика никак не сказалась на работе сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы. «Как именно и почему ругательства влияют на силу и болевой порог, еще предстоит выяснить. Мы пока не до конца поняли всю силу брани», — подытожил автор исследования.
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Ругаясь, человек стимулирует собственную симпатическую нервную систему, которая активируется при стрессе.
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