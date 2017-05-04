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Завершено расследование ДТП в Молодечненском районе с участием фуры
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ДТП в Минской области с участием автопоезда, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Утром 3 января текущего года житель Молодечно, 1963 года рождения, управляя автопоездом в составе седельного тягача Volvo и полуприцепа двигался по 71-му километру автодороги Минск-Молодечно-Нарочь в направлении Минска, допустил касательное столкновение с остановившимся для поворота налево Сitroen Xsara. После чего автопоезд выехал на встречную полосу и врезался в автомобили GAZ и Skoda Fabia. В результате ДТП 35-летний водитель GAZ от телесных повреждений скончался на месте происшествия, двое пассажиров были госпитализированы. Установлено, что водитель автопоезда мог заблаговременно наблюдать впереди в его полосе движения остановившийся для совершения маневра автомобиль. С учетом неблагоприятных дорожных и погодных условий проявил невнимательность и своевременных мер к снижению скорости для остановки автопоезда не принял. Кроме того, тормозная система полуприцепа находилась в технически неисправном состоянии, при котором запрещается участвовать в движении. Нарушения водителем автопоезда правил дорожного движения явились причинами трагедии. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. С учетом смягчающих обстоятельств обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-
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Установлено, что водитель автопоезда мог заблаговременно наблюдать впереди в его полосе движения остановившийся для совершения маневра автомобиль.
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