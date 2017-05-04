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Тело мужчины обнаружили в водоеме в Брестском районе
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения в водоеме тела неизвестного мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.Случай произошел днем 3 мая вблизи деревни Селяхи. Во время проведения работ по расчистке мелиоративного канала механизатор увидел в воде скелетированный труп мужчины. Погибший одет в зимнюю одежду, в кармане - мобильный телефон. На его теле видимых признаков повреждений криминального характера не обнаружено.Для выяснения личности мужчины и определения причины его смерти назначен ряд экспертных исследований.-0-
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Во время проведения работ по расчистке мелиоративного канала механизатор увидел в воде скелетированный труп мужчины. Погибший одет в зимнюю одежду, в кармане -...
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