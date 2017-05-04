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На автофестивале "Грабли" в Минске выступит резидент лейбла Black Star Скруджи

05.05.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Уже 8 мая в горнолыжном комплекс Логойск состоится масштабный автофестиваль Stance-культуры — «Грабли». Как сообщили организаторы, площадку Логойска «прокачает» специальный приглашенный гость — резидент лейбла Black Star Скруджи.


Идея проекта «Грабли» — показать не только креативные автомобили на одной площадке, но и пригласить различных интересных людей со всех просторов СНГ. «Грабли» собирают под своим брендом лучшие Stance-проекты, которые проходят профессиональный отбор, но главное — это особая дружеская и позитивная атмосфера всего фестиваля.

В этом году на мероприятие заявлено более 200 участников, которых объединяет одна тема, и более трех тысяч зрителей. Площадкой для проведения нынешнего «шоу» станет спортивный комплекс «Логойск», который не только удобен своим месторасположением, но и большой территорией, которая сможет вместить всех приглашенных гостей.


Вечером зрителей ждет специальный музыкальный сюрприз. На концертной площадке фестиваля выступит белорусский музыкант, официальный диджей Макса Коржа — Dj Selebrium. Но и это еще не все, площадку Логойска «прокачает» своими взрывными треками специальный приглашенный гость — резидент лейбла Black Star Скруджи.

Скруджи — новый артист музыкального лейбла Black Star. Артист, на которого обратили внимание на Международном кастинге «Молодая кровь — 2015».

В феврале 2016-го вышла совместная работа Тимати, Мота, Саши Честа и Скруджи — сингл «В щепки», после чего в апреле появляется первый сингл и клип на него — «Ровной дороги», который набрал миллионы просмотров на Youtube. В конце июня 2016 года вышел его первый EP и еще два клипа «Оттуда, где я» и «С низов вверх», а совсем недавно вышел клип на песню «Рукалицо», в котором приняли участие Тимати, Гарик Мартиросян, Иосиф Пригожин, Наталья Рудова, Макс Брандт, Дима Масленников, Тимур Сидельников, Костя Павлов, Юлиана Бухольц, Kristina Si, Natan и Саша Кабаева.

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8 мая зрители смогут проникнуться лучшими хитами музыкантов на фестивале Stance-культуры «Грабли».

8 мая, 12:00, ГСОК Логойск

Стоимость билетов: 12 рублей

Инфолиния: 693−59−35

Купить билет

 
 
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8 мая в горнолыжном комплекс Логойск состоится масштабный автофестиваль Stance-культуры - "Грабли".

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