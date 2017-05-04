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Уголовное дело возбуждено против подростка, выбившего сверстнику глаз из пневматики
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ в отношении 16-летнего жителя областного центра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.Школьник подозревается в том, что при помощи пневматического газобаллонного пистолета лишил сверстника зрения на один глаз. Несчастный случай произошел днем 16 декабря 2016 года в лесополосе вблизи гаражного массива по ул. Гродненской. По версии следствия, несовершеннолетний выстрелил из пистолета в 15-летнего подростка, причинив ему ранение правого глаза. Травма привела к полной потере зрения на этот глаз, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, она отнесена к категории тяжких телесных повреждений.Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.-0-
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Школьник подозревается в том, что при помощи пневматического газобаллонного пистолета лишил сверстника зрения на один глаз. Несчастный случай произошел днем 16...
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