ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Минска ищет очевидцев наезда на ребенка на пешеходном переходе

05.05.2017 11:05 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска ищет очевидцев наезда на ребенка на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации столичной Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел на пешеходном переходе по ул. Гамарника в Минске 29 апреля около 12.30. Мальчик 2004 года рождения вместе с друзьями (8 человек) переходил дорогу ул. Гамарника со стороны ТЦ "Норд-Сити". Дети не дождались зеленого света и пошли на запрещающий сигнал светофора, о чем свидетельствует видеозапись камеры на фасаде ТЦ. В этот момент водитель автомобиля темного цвета, двигавшийся по ул. Гамарника в сторону Логойского тракта, совершил наезд на ногу ребенка и поехал дальше.ГАИ Минска просит располагающих какой-либо информацией или видеозаписями граждан позвонить по телефонам: (8 017) 222-25-05, 222-25-13 и (8 029) 603-77-17. Госавтоинспекция рекомендует родителям провести беседы с детьми о поведении на дороге и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. За прошлый год на территории Минска совершено 45 ДТП с участием детей, из них 10 - по вине самих несовершеннолетних. Ранения получили 43 ребенка и 2 погибли. 27 детей пострадали в качестве пешеходов, 14 - в качестве пассажиров и 4 - в качестве велосипедистов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации столичной Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел на пешеходном переходе по ул. Гамарника в Минске 29 апреля около 12.30.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тело мужчины обнаружили в водоеме в Брестском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика