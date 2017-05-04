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ГАИ Минска ищет очевидцев наезда на ребенка на пешеходном переходе
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска ищет очевидцев наезда на ребенка на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА УГАИ ГУВД Мингорисполкома.По информации столичной Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел на пешеходном переходе по ул. Гамарника в Минске 29 апреля около 12.30. Мальчик 2004 года рождения вместе с друзьями (8 человек) переходил дорогу ул. Гамарника со стороны ТЦ "Норд-Сити". Дети не дождались зеленого света и пошли на запрещающий сигнал светофора, о чем свидетельствует видеозапись камеры на фасаде ТЦ. В этот момент водитель автомобиля темного цвета, двигавшийся по ул. Гамарника в сторону Логойского тракта, совершил наезд на ногу ребенка и поехал дальше.ГАИ Минска просит располагающих какой-либо информацией или видеозаписями граждан позвонить по телефонам: (8 017) 222-25-05, 222-25-13 и (8 029) 603-77-17. Госавтоинспекция рекомендует родителям провести беседы с детьми о поведении на дороге и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. За прошлый год на территории Минска совершено 45 ДТП с участием детей, из них 10 - по вине самих несовершеннолетних. Ранения получили 43 ребенка и 2 погибли. 27 детей пострадали в качестве пешеходов, 14 - в качестве пассажиров и 4 - в качестве велосипедистов.-0-
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По информации столичной Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел на пешеходном переходе по ул. Гамарника в Минске 29 апреля около 12.30.
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