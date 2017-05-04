Чемпионат мира по муай-тай стартовал в Минске

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4 мая 2017 года в столичном Дворце спорта прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по муай-тай.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма, в торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Минского горисполкома Андрей Шорец, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев, президент Международной федерации муай-тау (IFMA) Сакчай Тапсуван и генеральный секретарь этой организации Стефан Фокс.

Приветствуя собравшихся, Александр Шамко выразил признательность руководству IFMA за предоставленное Беларуси право провести столь масштабные и представительные соревнования. «Муай-тай — древний вид спорта. Вид спорта честных, смелых и преданных людей. Я уверен, что турнир пройдет на самом высоком организационном уровне», - сказал министр. Он также выразил уверенность, что муай-тай в будущем войдет в программу летних Олимпийских игр.









«Для меня огромная честь находиться сегодня в Минске. Я впервые в Беларуси и могу сказать, что моя мечта свершилась. Сборная вашей страны является одной из ведущих в мире. Для IFMA это исторический день: впервые чемпионат мира проходит в Минске и впервые под эгидой Международного олимпийского комитета. Уверен, проведение мирового форума в столице Беларуси значительно увеличит шансы муай-тай на включение в программу Олимпийских игр», - отметил Сакчай Тапсуван. И добавил: «Дорогие друзья, я хотел бы вас заверить, что мы с нетерпением ждем, когда в следующий раз вернемся в вашу страну».

Юрий Караев обратил внимание на рост популярности вида спорта в мире и заострил внимание, что чемпионат пройдет в День Победы. «Белорусская команда постарается создать праздник болельщикам и гостям в этот великий день и на протяжении всего мирового форума», - заверил он.





В состав белорусской команды включены следующие спортсмены:

Класс А:

Мужчины: Виталий ЛЕМЕШ (весовая категория до 48 кг), КМС, чемпион Беларуси; Сагиф ГАСАНОВ (48), МС, чемпион Беларуси; Николай СВЕДОМСКИЙ (54), МС, призер Европы; Эдуард МИХОВИЧ (57), МС, призер чемпионата мира; Владислав СИНИЦКИЙ (60), МС, чемпион Беларуси; Артем АВАНЕСОВ (63,5), МСМК, чемпион Европы; Дмитрий ВАРЕЦ (67), МСМК, чемпион Европы; Вадим ВАСЬКОВ (71), МС, чемпион Беларуси; Виталий ГУРКОВ (75), ЗМС, многократный чемпион мира; Дмитрий ВАЛЕНТ (81), ЗМС, многократный чемпион мира; Евгений ВОЛЧЕК (86), МС, чемпион Беларуси; Денис ГОНЧЕРОНОК (91), ЗМС, чемпион мира; Андрей ГЕРАСИМЧУК (+91), МСМК, чемпион мира – капитан команды;

Женщины: Елена ЛЕШКЕВИЧ (45), МСМК, чемпионка мира; Людмила ЧИСЛОВА (48), МСМК, чемпионка Европы; Анастасия КАЛАШНИКОВА (51), МС, чемпионка Беларуси; Мария ЖУК (54), КМС, чемпионка Беларуси; Татьяна ЛУКАШОВА (57), КМС, призер Беларуси; Юлия ПУЧЕНЯ (60), КМС, чемпионка Беларуси; Дарья БЕЛЬКОВА (63,5), КМС, чемпионка Беларуси; Вероника СОБОЛЬ (67), КМС, чемпионка Беларуси; Анастасия МОЛЧАНСКАЯ (71), КМС, чемпионка Беларуси; Мария БЕЛУШ (75), МСМК, чемпионка мира; Диана ЕМЕЛЬЯНОВА (+75), КМС, призер Беларуси.

Класс Б (U 23): Сергей АНДРУХОВИЧ (48), МС, чемпион Беларуси; Павел ДОЛГИЙ (57), КМС, призер Беларуси; Артем ВИННИК (60), КМС, чемпион Беларуси; Максим ПЕТКЕВИЧ (63,5), МСМК, чемпион Европы; Роман ДОВНАР (67), МСМК, призер мира; Дмитрий ФИЛИПОВ (71), МС, чемпион Беларуси; Никита ШОСТАК (75), МС, чемпион Европы; Карен ТУМАСЯН (81), МС, чемпион Беларуси; Секу БЕНГУРА (86), МС, чемпион Беларуси; Иван ДАНИЛОВ (91), КМС, чемпион Беларуси; Владислав ШЕДКО (+91), КМС, чемпион Беларуси.

Главный тренер сборной Беларуси – Заслуженный тренер Республики Беларусь Михаил Николаевич Степанов.

Чемпионат мира пройдет под эгидой Международной федерации муай-тай (IFMA).

Напомним, в декабре прошлого года муай-тай получил временное признание Международного олимпийского комитета. Это позволяет виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу.