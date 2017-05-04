В Беларуси усложнят жизнь должникам

В Беларуси 13 и 16 мая вступают в силу законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве», которые основательно изменят систему принудительного исполнения судебных решений.

Так, неплательщик гражданин грешит посещением казино, ему официально запретят входить в это заведение. Также если должник попадется на глаза инспектору ГАИ, а тот увидит в базе отметку о том, что нарушитель — неплательщик, машину могут задержать и отбуксировать на штрафстоянку, пока за ней не приедет судебный исполнитель, сообщает «Советская Белоруссия» .

Расширяется перечень и тех, кого при неявке по повестке могут принудительно доставить к судебному исполнителю: в список добавили руководителей предприятий-неплательщиков. Их тоже теперь могут быть включены в список тех, кому запрещено покидать территорию страны.

Кроме того, судебных исполнителей наделили правом самостоятельно определять, кто именно должен выплачивать деньги, если должник изменит фамилию или умрет. В частности, наследники будут отвечать по задолженностям имуществом, перешедшим к ним по наследству. Пока эти процедуры совершает суд.

Меняются и подходы к оценке арестованного имущества, на которое будет устанавливаться не рыночная цена, а ликвидационная, которая, как правило, на 20-30% ниже. Благодаря этому планируется ускорить продажу конфиската.

Также законы значительно облегчат работу судебных исполнителей. А ряд процедур и вовсе может быть исполнен без их участия.

Так, для начала взыскания долга одного решения суда будет недостаточно. Имея выданный судом исполнительный документ взыскатель должен предъявить в орган принудительного исполнения заявление о возбуждении исполнительного производства. Это связано с тем, что должник может вернуть всю сумму или ее часть еще до решения суда или до прихода исполнителей. А иногда истцу достаточно того, что суд признал его правым. Теперь же истец лично вписывает в заявление о возбуждении исполнительного производства сумму для взыскания с должника. Она не может превышать цифру судебного решения, но может быть меньше. Также обязательно будет указание расчетного счета взыскателя, куда нужно перечислить деньги, и личных данных заявителя. После получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, у него есть 7 дней, чтобы рассчитаться. Если он этого не делает, начинает работать принудительное исполнение.

Также в Минюсте обещают, что реестр должников на сайте Министерства, который сейчас обновляется один раз в день, будет мгновенно обновляться базу в онлайн-режиме.

Кроме того, взыскатель сможет направить исполнительный документ по месту работы должника, чтобы деньги высчитывались из его зарплаты. Если мы говорим о небольших суммах, то это будет способствовать более быстрому погашению.