ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси усложнят жизнь должникам

05.05.2017 11:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси 13 и 16 мая вступают в силу законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве», которые основательно изменят систему принудительного исполнения судебных решений.

Так, неплательщик гражданин грешит посещением казино, ему официально запретят входить в это заведение. Также если должник попадется на глаза инспектору ГАИ, а тот увидит в базе отметку о том, что нарушитель — неплательщик, машину могут задержать и отбуксировать на штрафстоянку, пока за ней не приедет судебный исполнитель, сообщает «Советская Белоруссия».

Расширяется перечень и тех, кого при неявке по повестке могут принудительно доставить к судебному исполнителю: в список добавили руководителей предприятий-неплательщиков. Их тоже теперь могут быть включены в список тех, кому запрещено покидать территорию страны.

Кроме того, судебных исполнителей наделили правом самостоятельно определять, кто именно должен выплачивать деньги, если должник изменит фамилию или умрет. В частности, наследники будут отвечать по задолженностям имуществом, перешедшим к ним по наследству. Пока эти процедуры совершает суд.

Меняются и подходы к оценке арестованного имущества, на которое будет устанавливаться не рыночная цена, а ликвидационная, которая, как правило, на 20-30% ниже. Благодаря этому планируется ускорить продажу конфиската.

Также законы значительно облегчат работу судебных исполнителей. А ряд процедур и вовсе может быть исполнен без их участия.

Так, для начала взыскания долга одного решения суда будет недостаточно. Имея выданный судом исполнительный документ взыскатель должен предъявить в орган принудительного исполнения заявление о возбуждении исполнительного производства. Это связано с тем, что должник может вернуть всю сумму или ее часть еще до решения суда или до прихода исполнителей. А иногда истцу достаточно того, что суд признал его правым. Теперь же истец лично вписывает в заявление о возбуждении исполнительного производства сумму для взыскания с должника. Она не может превышать цифру судебного решения, но может быть меньше. Также обязательно будет указание расчетного счета взыскателя, куда нужно перечислить деньги, и личных данных заявителя. После получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, у него есть 7 дней, чтобы рассчитаться. Если он этого не делает, начинает работать принудительное исполнение.

Также в Минюсте обещают, что реестр должников на сайте Министерства, который сейчас обновляется один раз в день, будет мгновенно обновляться базу в онлайн-режиме.

Кроме того, взыскатель сможет направить исполнительный документ по месту работы должника, чтобы деньги высчитывались из его зарплаты. Если мы говорим о небольших суммах, то это будет способствовать более быстрому погашению.

Напомним, что с 1 января 2014 года в Беларуси была создана единая система судебных исполнителей. При этом судебные исполнители продолжают творчески использовать социальные сети в своей работе. Через популярные сайты они разыскивают должников и уведомляют о задолженности, теперь размещают информацию о реализации арестованного имущества.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 13 и 16 мая вступают в силу законы «О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве», которые основательно изменят систему принудительного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин сбывал купленные по рецепту психотропные таблетки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика