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Минчанин сбывал купленные по рецепту психотропные таблетки
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин сбывал знакомым купленные по рецепту психотропные таблетки "Трамадол", сообщила БЕЛТА официальный представитель Заводского РУВД Минска Татьяна Моисеева."Сотрудниками наркоконтроля Заводского РУВД совместно с коллегами из районного Департамента охраны задержаны продавец и покупатель психотропного препарата "Трамадол". Сбытчиком оказался 30-летний житель столицы, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, а также за кражи. Мужчина состоял на учете в наркологическом диспансере. По рецепту приобретал медицинский препарат "Трамадол". Часть употреблял сам, часть продавал своим знакомым", - рассказала Татьяна Моисеева.Покупателем оказался 27-летний ранее не судимый неработающий минчанин. Мужчины были задержаны как раз в момент сделки. В ходе обыска у покупателя обнаружено и изъято 50 таблеток общей массой 8 г. Возбуждены уголовные дела по ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В отношении продавца - за сбыт, в отношении покупателя - за хранение.-0-
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Сбытчиком оказался 30-летний житель столицы, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, а также за кражи. Мужчина состоял на учете в наркологическом...
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