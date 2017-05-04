Недавно на улицах Гродно появился спайдермен на электросамокате: с ним активно фотографируются дети, а взрослым необычный водитель просто поднимает настроение. Как выяснилось, таким необычным образом местный житель Алексей Гавриков пытается привлечь внимание к своему недавно открывшемуся прокату электрических самокатов.



Фото: hrodna.life

Помесяца назад Алексей Гавриков открыл первый в Гродно пункт электросамокатов. Алексей шел к собственному прокату два года — покупал использованные велосипеды и доводил их до идеального состояния. Ближе к открытию он приобрел самокаты: как обычные, так и электро.

— В велопрокате есть словацкие и голландские велосипеды. Теперь, если что-то интересное нахожу в интернете, то тоже покупаю. Все восполняю новыми запчастями, — говорит Алексей. — Электросамокаты есть детские и взрослые. Пока их мало, но если они будут востребованы — докуплю еще. Этот электросамокат я купил за тысячу евро, но он мне достался в слегка использованном состоянии. Обычно они дороже стоят — полторы тысячи и больше, если со всеми наворотами. Все электрическое пока для изучения спроса. К примеру, в соседнем Друскининкае электросамокаты пользуются большим спросом. Но там и инфраструктура получше — везде велодорожки, можно ездить по проезжей части. А у нас пока такого нет — есть пару велодорожек, но они не везде, хотя город у нас куда больше, чем Друскининкай.

Алексей расскзазывает, что его увлечение велосипедами началось еще пять лет назад — во время работы в Могилеве.

— На работу приходилось ездить 12−13 километров. Сядешь на велосипед, нагрузку получишь — все стрессы тут же уходят — некогда расстраиваться и все нормально, — говорит Алексей.



Фото: hrodna.life

Вернувшись в Гродно мужчина решил открыть велопрокат. Семья это решение поддержала.

— У меня семья большая — красавица-жена и три дочурки, одна из них родилась совсем недавно. Чтобы была какая-то поддержка решил открыть велопрокат и популяризировать здоровый образ жизни. Моей жене Лене мое занятие нравится — она меня поддерживает. Пока буду кататься до августа. На зиму закрою.

В городе к Алексею-спайдермену часто подходят фотографироваться, просять «дать пять» или просто здороваються.

— Кричат, «мужик, ты крутой». А я поднимаю настроение — люди улыбаются, даже хмурые старушки меня видят и у них поднимается настроение. Иногда детей катаю — просто так — за бесплатно — две-три минуты. Все-таки пока что заряда электросамоката не очень на долго хватает — на часа полтора. Зато скорость развивает около 35 километров в час.





— У меня есть еще костюм бэтмена, но он мне не очень нравится — бриться приходится тщательнее, чтобы образу соответствовать, — смеется Алексей. — На самом деле, он довольно плотный и не под мой рост, поэтому в нем не так удобно.

Пока прокат будет работать прежде всего для горожан, но в будущем планирует привлекать и туристов. С ценами здесь пока определяются, но уже известно, что будут скидки и бонусы. Час проката велосипеда будет стоить около 5 рублей, каждый последующий час — 1 рубль. Взрослый электросамокат будет стоить 22 рубля за 1 час. Всем клиентам в прокате будут давать шлем и замок.