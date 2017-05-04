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СК завершил расследование дела о смертельном ДТП под Молодечно с участием четырех автомобилей

05.05.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП со смертельным исходом с участием нескольких транспортных средств под Молодечно. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Напомним, авария произошла утром 3 января. 54-летний житель Молодечно, управляя автопоездом в составе седельного тягача Volvo и полуприцепа, ехал по 71 километру трассы Минск — Молодечно — Нарочь в направлении столицы и допустил касательное столкновение с остановившимся для совершения маневра поворота налево Сitroen Xcara. После этого грузовик выехал на встречную полосу движения и врезался в «Газель» и Skoda Fabia.

В результате ДТП 35-летний водитель «Газели» от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а двое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями.


— Следователи установили, что водитель автопоезда имел реальную возможность заблаговременно наблюдать впереди в его полосе движения остановившийся для совершения маневра автомобиль. С учетом неблагоприятных дорожных и погодных условий он проявил невнимательность и своевременных мер к снижению скорости движения для остановки транспортного средства не принял. Кроме того, тормозная система полуприцепа находилась в технически неисправном состоянии, при котором запрещается участвовать в дорожном движении, — рассказала Татьяна Белоног.

В СК пришли к выводу, что нарушения водителем автопоезда ПДД явились причинами произошедшего и состоят в прямой связи с наступившими тяжкими последствиями. Действия водителя следователи квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь.

С учетом смягчающих обстоятельств обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автопоезда имел реальную возможность остановиться. Кроме того, тормозная система полуприцепа находилась в технически неисправном состоянии.

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