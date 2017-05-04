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Милиция 9-10 мая будет работать в усиленном режиме

05.05.2017 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Милиция готова обеспечить порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий, которые пройдут 9 мая, когда в стране отмечается День Победы в Великой Отечественной войне, заявил на пресс-конференции в пятницу в Минске начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси, подполковник милиции Дмитрий Курьян.

"Личный состав органов внутренних дел, в соответствии с приказом главы МВД, 9-10 мая будет переведен на усиленный вариант несения службы. В МВД 9 мая будет работать оперативный штаб, такие штабы будут работать в ГУВД Минска и во всех областных городах страны ", — сказал Курьян.

По его словам, в местах проведения массовых праздничных мероприятий будет работать пропускной режим, по периметру будет выставлено оцепление, также будут установлены контрольно-пропускные пункты (КПП).

Курьян отметил, что для пропуска участников праздничного мероприятия утром 9 мая на площади Победы в Минске будут установлено восемь КПП, в вечернее время их число увеличат до 13.

Представитель милиции общественной безопасности также сообщил, что определенные меры безопасности будут применяться и во время праздничного салюта, который состоится в Минске в 23.00 в шести точках. "Территория в радиусе 350 метров от точки, где будет располагаться установка, будет оцеплена", — сказал он.

Как отметили представители ГАИ, в связи с проведением праздничных мероприятий, будут ограничено движение транспорта в центре города. Планируется, что в первой половине дня 9 мая выход на станцию метро "Площадь Победы" будет ограничен.

Представители Минздрава заявили, что в местах проведения мероприятий 9 мая "будет достаточно бригад скорой помощи". По словам медиков, в учреждениях здравоохранения создан резервный коечный фонд на случай чрезвычайных ситуаций. "Руководство Минздрава в предстоящие выходные и праздничный день будут работать круглосуточно", — отметили представители ведомства. Также, по их словам, будет усилен государственный санитарный контроль над точками общепита и питания.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство Минздрава на длинных выходных будет работать круглосуточно, медики также усилят санитарный надзор за точками питания в местах проведения массовых...

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