Рябов: теплая погода придет в Беларусь только через неделю

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Потепление в Беларуси, по предварительному прогнозу, ожидается только к 13 мая, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Pixabay Синоптики обещают на День Победы мокрый снег

По информации синоптиков, с 8 мая ожидается резкое изменение погодных условий в стране: похолодает, пойдут дожди, местами с мокрым снегом. При этом ночью будут фиксироваться заморозки до –3°С, а ночью температура воздуха не поднимется выше +10°С.

"По предварительному прогнозу, теплая и комфортная погода придет только к следующим выходным", – сказал собеседник Sputnik.

Рябов уточнил, что такая погода для мая считается очень холодной: среднесуточная температура на следующей неделе будет на 7–9 градусов ниже нормы.

В пятницу в Мингорисполкоме сообщили, что с 5 мая в столице начнут будет отключено отопление во всех объектах .