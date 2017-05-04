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Рябов: теплая погода придет в Беларусь только через неделю

05.05.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Потепление в Беларуси, по предварительному прогнозу, ожидается только к 13 мая, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: теплая погода придет в Беларусь только через неделю
© Pixabay
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По информации синоптиков, с 8 мая ожидается резкое изменение погодных условий в стране: похолодает, пойдут дожди, местами с мокрым снегом. При этом ночью будут фиксироваться заморозки до –3°С, а ночью температура воздуха не поднимется выше +10°С.

"По предварительному прогнозу, теплая и комфортная погода придет только к следующим выходным", – сказал собеседник Sputnik.

Рябов уточнил, что такая погода для мая считается очень холодной: среднесуточная температура на следующей неделе будет на 7–9 градусов ниже нормы.

В пятницу в Мингорисполкоме сообщили, что с 5 мая в столице начнут будет отключено отопление во всех объектах.

 
Теги: Минск
 
 
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Среднесуточная температура на следующей неделе будет на 7–9 градусов ниже нормы.

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