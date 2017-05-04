|
HBO готовит новый сериал по мотивам "Игры престолов"
Восьмой сезон культового сериала «Игра престолов» станет последним, однако создатели ленты не намерены прощаться со своими поклонниками. Накануне стало известно, что сотрудники HBO намерены расширить мир, придуманный Джорджем Р. Р. Мартином в книжной саге «Льда и Пламени».
Известно, что в настоящее время руководство HBO заключило сделки с четырьмя сценаристами, работающими над четырьмя вариантами развития истории, которые будут происходить в разное время существования Вестероса.
Отмечается, что руководство американского телеканал выберет лучший из четырех представленных сценариев, который впоследствии станет новым сериалом. В будущем сценарии могут лечь в основу сиквелов или приквелов.
Напомним, седьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в эфир этим летом. Зрители увидят семь серий.
Ранее создатели сериала Бениофф и Вайс рассказали, что восьмой сезон сериала будет последним. Они также предположили, что седьмой и восьмой сезоны должны состоять в совокупности из 13 эпизодов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмой сезон культового сериала "Игра престолов" станет последним, однако создатели ленты не намерены прощаться со своими поклонниками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии