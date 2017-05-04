Восьмой сезон культового сериала «Игра престолов» станет последним, однако создатели ленты не намерены прощаться со своими поклонниками. Накануне стало известно, что сотрудники HBO намерены расширить мир, придуманный Джорджем Р. Р. Мартином в книжной саге «Льда и Пламени».





Известно, что в настоящее время руководство HBO заключило сделки с четырьмя сценаристами, работающими над четырьмя вариантами развития истории, которые будут происходить в разное время существования Вестероса.

Отмечается, что руководство американского телеканал выберет лучший из четырех представленных сценариев, который впоследствии станет новым сериалом. В будущем сценарии могут лечь в основу сиквелов или приквелов.

Напомним, седьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет в эфир этим летом. Зрители увидят семь серий.

Ранее создатели сериала Бениофф и Вайс рассказали, что восьмой сезон сериала будет последним. Они также предположили, что седьмой и восьмой сезоны должны состоять в совокупности из 13 эпизодов.

«Игра престолов» — фэнтези-сериал, основанный на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Выходит с 2011 года. Проект прославил многих начинающих и малоизвестных актеров, к примеру, Эмилию Кларк, Кита Харингтона, Софи Тернер и Мэйси Уильямс.