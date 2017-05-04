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В Минске в квартирах отключат отопление 5 мая, на соцобъектах – 6 мая
05.05.2017 11:58 — Разное | Ежедневник
Прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.
В Минске отключение отопления в жилом фонде начнется 5 мая, на социальных объектах - 6 мая, сообщает
Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет. С 3 апреля в столице начали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях. В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде - 8 апреля, в социальном секторе - 3 мая.
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Прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.
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