В Минске в квартирах отключат отопление 5 мая, на соцобъектах – 6 мая





Прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет.

В Минске отключение отопления в жилом фонде начнется 5 мая, на социальных объектах - 6 мая, сообщает БЕЛТА источник в Мингорисполкоме. Соответствующее решение принято Мингорисполкомом с учетом благоприятного прогноза погоды. Так, сегодня начинается отключение отопления в жилом фонде, общежитиях, гостиницах, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, завтра - в детских дошкольных учреждениях, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обслуживания, музеях, архивах, библиотеках.

Как отметили в Мингорисполкоме, прошедший отопительный сезон был одним из самых продолжительных за последние 10 лет. С 3 апреля в столице начали отключать отопление в общественных, административных зданиях и на промышленных предприятиях. В прошлом году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилом фонде - 8 апреля, в социальном секторе - 3 мая.