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"Не растут доходы - не растут и цены". Профсоюзы займутся стоимостью социально значимых товаров

05.05.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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«Если не растут доходы, то не должны расти и цены. А что мы видим? Многие ведомства поднимают их на глазах, — заявил председатель федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. — Это вопрос социальный, и он действительно волнует сегодня людей». По его словам, при федерации создадут рабочую группу, которая займется мониторингом цен на социально значимые товары.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— В итоге инфляция чуть больше 10%, а рост цен на некоторые, самые необходимые товары, в том числе продукты, в разы больше. В итоге идет постоянное снижение покупательной способности населения. Этого не должно быть. Мы не должны перейти определенную грань в этом вопросе. Ведь мы договорились с правительством и нанимателями о том, что любой рост цен должен сопровождаться адекватными мерами по защите населения, — заявил Михаил Орда на последнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили FINANCE.TUT.BY в пресс-службе ФПБ.

В федерации уточнили, что в группу по мониторингу цен войдут представители социально-экономических отделов всех областных и минского городского объединений профсоюзов. Контролировать намерены цены на социально значимые группы товаров.

Данные официальной статистики сравнят с «практической реализацией ценовой политики на местах», то есть проанализируют различия между заявленной ценой на товар и его фактической стоимостью в конкретных торговых точках. Данные мониторинга ежемесячно будет передаваться в правительство.

 
 
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При федерации профсоюзов создадут рабочую группу, которая будет проводить мониторинг цен на социально значимые товары.

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