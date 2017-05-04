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В 2016 году 25,9 тыс. человек в 431 организации занимались научными исследованиями и разработками

05.05.2017 11:40 — Разное | Ежедневник  
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В 2016 году 25,9 тыс. человек в 431 организации занимались научными исследованиями и разработками

Кадровый потенциал науки становится важнейшим элементом внедрения передовых знаний в производственный процесс.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в экономике Беларуси на протяжении многих лет приоритет сохраняется за развитием промышленности – технологичного сектора, в котором создается четверть ВВП страны. В свою очередь технологическая структура ВВП более чем на 35 процентов состоит из высокотехнологичных (включая среднетехнологичные высокого уровня) и наукоемких отраслей.

Основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. В 2016 году в республике численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек. Аспирантуру окончило 828 человек. В докторантуре обучались 432 человека, окончили докторантуру 53 человека. Докторами наук стали 44 человека, кандидатами наук – 451 человек.

 В 2016 году 25,9 тыс. человек в 431 организации занимались научными исследованиями и разработками. Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи – 65,1%, техники – 6,2%, вспомогательный персонал – 28,7%. Пятая часть числа всех исследователей имеет ученую степень доктора наук – 631 человек, кандидата наук – 2813 человек. В общей численности исследователей женщины составляют 40% (доктора наук – 18,2% и кандидаты наук – 40,5%). Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составляют 23,5% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук. Белорусские научные разработки успешно внедряются в таких сферах, как машиностроение, энергетика, информационные технологии, микробиология, медицина и другие, что свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров.

 
 
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Кадровый потенциал науки становится важнейшим элементом внедрения передовых знаний в производственный процесс.

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