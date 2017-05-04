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Без третьего транша ЗВР Беларуси ушли бы в минус

05.05.2017 11:59 — Разное | БДГ  
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) на 1 мая, по предварительным данным, составили 5 108,7 млн долларов в эквиваленте.

За апрель ЗВР возросли на 92,6 млн долларов США (на 1,8%) после снижения в марте на 6,2 млн долларов (на 0,1%). С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов (на 3,7%), сообщили в Нацбанке.

Увеличению ЗВР в апреле способствовали поступление 300 млн долларов третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, привлечение средств от продажи Министерством финансов и Нацбанком облигаций в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгметаллов. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в валюте.

Таким образом, если бы не третий транш кредита, ЗВР Беларуси ушли бы в минус почти на 120 млн долларов.

Напомним, что в марте 2016 года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита, размер 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФСР 1,1 млрд. Уже 30 марта стало известно о том, что на счета Минфина была перечислена сумма в 0,5 млрд долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн. После отношения РФ и Беларуси испортились, а все выплаты в Беларусь прекратились.

3 апреля 2017 года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пятичасовые переговоры, по результатам которых объявлено, что все спорные вопросы решены. Позднее вице-премьер Владимир Семашко объявил, что Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, также будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) на 1 мая, по...

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