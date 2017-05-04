|
Без третьего транша ЗВР Беларуси ушли бы в минус
Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) на 1 мая, по предварительным данным, составили 5 108,7 млн долларов в эквиваленте.
За апрель ЗВР возросли на 92,6 млн долларов США (на 1,8%) после снижения в марте на 6,2 млн долларов (на 0,1%). С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов (на 3,7%), сообщили в
Увеличению ЗВР в апреле способствовали
Таким образом, если бы не третий транш кредита, ЗВР Беларуси ушли бы в минус почти на 120 млн долларов.
Напомним, что в марте 2016 года российская сторона
3 апреля 2017 года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотовалютные резервы Беларуси в определении Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) на 1 мая, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии