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В Лиде за совершение разных преступлений перед судом предстанут отец и сын
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиде за совершение разных преступлений перед судом предстанут отец и сын. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.Лидский РОСК в январе-марте 2017 года возбудил несколько уголовных дел в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя из Лиды, подозреваемого в совершенных повторно мошенничествах, в том числе в крупном размере (ч.2 ст.209 и ч.3 ст.209 УК РБ). Следователи и сотрудники милиции установили, что в январе-феврале 2015-го мужчина путем обмана, под предлогом приобретения тепловизоров, завладел свыше Br11 тыс. трех жителей Бреста.Он же с марта по август 2016 года под предлогом благоустройства захоронений родственников похитил Br3,2 тыс. у двух граждан, а в мае того же года под предлогом приобретения оптических прицелов завладел Br2 тыс. жителя Лиды. Кроме того, установлено, что мужчина в 2016-м более трех месяцев в течение года уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетней дочери (ч.1 ст.174 УК РБ).После задержания подозреваемого в его дачном доме был проведен обыск. Обнаружены изготовленная кустарным способом винтовка калибра 5,6 мм и 72 патрона, принадлежащие 60-летнему отцу, который пояснил, что нашел их в лесу. Согласно заключению экспертов, винтовка и патроны пригодны для стрельбы.Против владельца возбудили уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.2 ст.295 УК РБ). Помимо этого, изъяты принадлежащие отцу и сыну два легально хранящихся охотничьих ружья. На них, а также иное имущество наложен арест.Обоим лицам предъявлены обвинения. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын заключен под стражу. С отца взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд.-0-
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Лидский РОСК в январе-марте 2017 года возбудил несколько уголовных дел в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя из Лиды, подозреваемого в совершенных...
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