Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко, на днях сменивший у руля команды Сергея Боровского, пропустит первый поединок своей дружины в чемпионате Беларуси — 6 мая на столичном стадионе «Трактор» против «Гомеля».

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, Сергей Гуренко находится в больнице под наблюдением врачей после плановой операции.

Сроки восстановления не позволят ему присутствовать на матче «Динамо» против «Гомеля», руководить командой будут его помощники.

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