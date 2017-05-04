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Новый наставник минского "Динамо" пропустит первый матч

05.05.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко, на днях сменивший у руля команды Сергея Боровского, пропустит первый поединок своей дружины в чемпионате Беларуси — 6 мая на столичном стадионе «Трактор» против «Гомеля».

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, Сергей Гуренко находится в больнице под наблюдением врачей после плановой операции.

Сроки восстановления не позволят ему присутствовать на матче «Динамо» против «Гомеля», руководить командой будут его помощники.

Что покажет минское «Динамо» с новым тренером? Анонс 6-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

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Теги: Гомель
 
 
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Исполняющий обязанности главного тренера минского "Динамо" Сергей Гуренко, на днях сменивший у руля команды Сергея Боровского, пропустит первый поединок своей...

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