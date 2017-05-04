|
Новый наставник минского "Динамо" пропустит первый матч
Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко, на днях
Как сообщает официальный
Сроки восстановления не позволят ему присутствовать на матче «Динамо» против «Гомеля», руководить командой будут его помощники.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности главного тренера минского "Динамо" Сергей Гуренко, на днях сменивший у руля команды Сергея Боровского, пропустит первый поединок своей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии