ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотовая связь стандарта LTE доступна 60% населения Беларуси

05.05.2017 12:15 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Сотовая связь стандарта LTE доступна 60% населения Беларуси
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составляет 60%. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства связи и информатизации по итогам коллегии, на которой рассматривалась работа отрасли в первом квартале, сообщает БЕЛТА. "Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составляет 60%. В настоящее время услуги оказываются во всех областных центрах, крупных районных центрах и Минске", - говорится в сообщении.Производилось программно-аппаратное расширение IMS-платформы, в результате которого подключено более 148 тыс. абонентов и их общее количество составило 1 млн 960 тыс.Модернизация и развитие сетей передачи данных с переходом на современные интернет-технологии, строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя позволили предоставлять услуги передачи данных на скорости до 100 Мегабит в секунду. Общее количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа в интернет увеличилось на 20 тыс. и превысило 3 млн.Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 140 тыс., их общее число составило 1 млн 230 тыс.Пропускная способность международного канала доступа в интернет увеличилась на 10 Гбит/с и составила 1 110 Гбит/с и будет увеличиваться по мере необходимости.Количество абонентов IPTV увеличилось на 35 тыс. до 1,5 млн. На 1 апреля общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи составило 11,4 млн.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составляет 60%. В настоящее время услуги оказываются во всех областных центрах, крупных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый наставник минского "Динамо" пропустит первый матч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика