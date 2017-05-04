За 4 месяца 2017 года золотовалютные резервы страны выросли на 3,7%

По состоянию на 1 мая 2017 года они равны 5,1 млрд долларов.

Золотовалютные резервы Беларуси за 4 месяца 2017 года в соответствии с методологией МВФ выросли на 3,7% до 5,1 млрд долларов, - сообщает пресс-служба Национального банка.

За апрель 2017 года золотовалютные резервы возросли на 92,6 млн долларов (на 1,8%) после снижения в марте на 6,2 млн долларов (на 0,1%). С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов (на 3,7%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 мая 2017 г. составил 5 672,5 млн долларов, увеличившись за апрель на 263,4 млн долларов (на 4,9%) после снижения в марте на 199,3 млн долларов (на 3,6%). За январь-апрель 2017 года резервы в национальном определении выросли на 487,5 млн долларов (на 9,4%).

Увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", привлечение средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%) до 4 927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 г. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов.