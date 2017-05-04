ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За 4 месяца 2017 года золотовалютные резервы страны выросли на 3,7%

05.05.2017 12:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
За 4 месяца 2017 года золотовалютные резервы страны выросли на 3,7%

По состоянию на 1 мая 2017 года они равны 5,1 млрд долларов.

Золотовалютные резервы Беларуси за 4 месяца 2017 года в соответствии с методологией МВФ выросли на 3,7% до 5,1 млрд долларов, - сообщает пресс-служба Национального банка.

За апрель 2017 года золотовалютные резервы возросли на 92,6 млн долларов (на 1,8%) после снижения в марте на 6,2 млн долларов (на 0,1%). С начала 2017 года резервы увеличились на 181,5 млн долларов (на 3,7%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 мая 2017 г. составил 5 672,5 млн долларов, увеличившись за апрель на 263,4 млн долларов (на 4,9%) после снижения в марте на 199,3 млн долларов (на 3,6%). За январь-апрель 2017 года резервы в национальном определении выросли на 487,5 млн долларов (на 9,4%).

Увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", привлечение средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%) до 4 927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 г. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 мая 2017 года они равны 5,1 млрд долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
УВД: по уголовному делу хулиганам из Молодечно может грозить до 6 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика