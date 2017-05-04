Нефть марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 47 долларов за баррель





Виной тому опасения участников рынка сохранения глобального переизбытка черного золота из-за роста добычи в США.

Как сообщает БЕЛТА , нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель впервые с 30 ноября 2016 года. Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 3,16% - до 46,85 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,75% - до 44,27 долларов за баррель.

Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд. Тем временем добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд. Известно, что страны-производители нефти 25 мая проведут очередную встречу, чтобы принять решение о том, стоит ли продлевать действие соглашения о сокращении добычи черного золота.