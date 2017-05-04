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Нефть марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 47 долларов за баррель
05.05.2017 12:20 — Разное | Ежедневник
Виной тому опасения участников рынка сохранения глобального переизбытка черного золота из-за роста добычи в США.
Как сообщает
Согласно официальным данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 930 тыс. баррелей. Снижение запасов фиксируется четвертую неделю подряд. Тем временем добыча нефти в США растет уже 11 недель подряд. Известно, что страны-производители нефти 25 мая проведут очередную встречу, чтобы принять решение о том, стоит ли продлевать действие соглашения о сокращении добычи черного золота.
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Виной тому опасения участников рынка сохранения глобального переизбытка черного золота из-за роста добычи в США.
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