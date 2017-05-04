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В Минске Opel после столкновения с Honda опрокинулся на крышу

05.05.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла утром 5 мая на столичной улице Селицкого. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представитель ГАИ Заводского района Анастасию Забавскую.


Фото: ГАИ Заводского района

— Около 07.00 46-летний водитель ехал на Honda по местному проезду в направлении улицы Селицкого. Выезжая на перекресток, он не уступил дорогу автомобилю Opel, которым управлял 59-летний мужчина, и совершил с ним столкновение, — сказали в ГАИ.


Фото: ГАИ Заводского района

После столкновения Opel ударился о бордюрный камень, вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся на крышу.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 50
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Авария произошла утром 5 мая на столичной улице Селицкого. К счастью, никто не пострадал.

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