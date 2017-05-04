|
В Минске Opel после столкновения с Honda опрокинулся на крышу
Авария произошла утром 5 мая на столичной улице Селицкого. Об этом сообщает
— Около 07.00 46-летний водитель ехал на Honda по местному проезду в направлении улицы Селицкого. Выезжая на перекресток, он не уступил дорогу автомобилю Opel, которым управлял 59-летний мужчина, и совершил с ним столкновение, — сказали в ГАИ.
После столкновения Opel ударился о бордюрный камень, вылетел за пределы проезжей части и опрокинулся на крышу.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 5 мая на столичной улице Селицкого. К счастью, никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии