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“Купляйце еўразійскае”: в ЕАЭС снизят лимит ввоза товаров
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого является и Беларусь, к 2021 году планируется резко снизить норму беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей.
Об этом говорится в проекте документа, опубликованного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), сообщает
Так, норму беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземными видами транспорта снизят втрое: в 2017 и 2018 года сохранится лимит в 1500 евро, в 2019 году он составит 1000 евро, в 2020-м – 750, а с 2021-го - 500.
Также вдвое снизятся весовые нормы для багажа, перемещаемого на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю - с 50 килограмм до 25-и в 2021 году. Сохранятся лишь 10 тыс. евро или 50 килограммов для товаров пассажиров воздушного транспорта.
В пять раз планируется снизить беспошлинный порог для товаров для личного пользования, доставляемых в ЕАЭС перевозчиком или по почте. С 2019 года он вместо сегодняшних 1000 евро или 31 килограмма составит 500 евро при том же весе, а с 2020 года - 200.
Напомним, что в 2016 году президент Беларуси
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В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого является и Беларусь, к 2021 году планируется резко снизить норму беспошлинного ввоза товаров физлицами для...
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