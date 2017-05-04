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“Купляйце еўразійскае”: в ЕАЭС снизят лимит ввоза товаров

05.05.2017 12:30 — Разное | БДГ  
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В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого является и Беларусь, к 2021 году планируется резко снизить норму беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей.

Об этом говорится в проекте документа, опубликованного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), сообщает «Интерфакс».

Так, норму беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземными видами транспорта снизят втрое: в 2017 и 2018 года сохранится лимит в 1500 евро, в 2019 году он составит 1000 евро, в 2020-м – 750, а с 2021-го - 500.

Также вдвое снизятся весовые нормы для багажа, перемещаемого на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю - с 50 килограмм до 25-и в 2021 году. Сохранятся лишь 10 тыс. евро или 50 килограммов для товаров пассажиров воздушного транспорта.

В пять раз планируется снизить беспошлинный порог для товаров для личного пользования, доставляемых в ЕАЭС перевозчиком или по почте. С 2019 года он вместо сегодняшних 1000 евро или 31 килограмма составит 500 евро при том же весе, а с 2020 года - 200.

Напомним, что в 2016 году президент Беларуси подписал указ №40, согласно которому лимит на посылки для личного пользования был значительно урезан: сумма уменьшена сразу в десять раз (с 250 до 22 евро), вес - втрое (ранее допустимый вес составлял 31 килограмм). Получать такую скромную посылку из-за рубежа можно только один раз в месяц. Все, что превышает новые лимиты, облагается таможенными платежами. Также, вводилось ограничение на ввоз товаров через авто- и железнодорожные пункты пропуска. 

Ранее претензии к посылкам неоднократно высказывал Михаил Мясникович, которого по праву можно считать одним из инициаторов большой бури в скромном белорусском «почтовом» стакане.

 
 
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В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого является и Беларусь, к 2021 году планируется резко снизить норму беспошлинного ввоза товаров физлицами для...

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