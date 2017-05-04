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УВД: по уголовному делу хулиганам из Молодечно может грозить до 6 лет
05.05.2017 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент в колледже в Молодечно произошел в перерыве между занятиями, когда
"Началось все с оскорблений и приставаний, однако в итоге обидчики схватили юношу и потащили его к окну. Удерживая жертву головой вниз с внешней стороны подоконника, злоумышленники угрожали сбросить его со второго этажа", — сказал Марченко.
По словам официального представителя УВД, крики о помощи привлекли внимание других сокурсников, которые и остановили издевательство.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Естественно, об инциденте сообщили в милицию. После проверки сведений в отношении учащихся возбудили уголовное дело за групповое хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", — уточнил Марченко.
Собеседник Sputnik также отметил, что подозреваемые не славятся хорошей характеристикой, оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекались к административной ответственности.
"Наиболее распространенное правонарушение в их биографиях — мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте. На этот раз подростки объяснили свои действия желанием пошутить", — сказал Марченко.
Кроме того, по информации УВД, один из фигурантов дела является обвиняемым по факту кражи велосипеда, которую он совершил около месяца назад. На время следствия парню избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако теперь ее могут заменить арестом, сообщил Марченко.
Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Александра Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко рассказал радио Sputnik Беларусь подробности разбирательства в Молодечно, где двое парней...
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