УВД: по уголовному делу хулиганам из Молодечно может грозить до 6 лет

Инцидент в колледже в Молодечно произошел в перерыве между занятиями, когда двое 17-летних парней начали жестоко издеваться над 16-летним сокурсником , сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

"Началось все с оскорблений и приставаний, однако в итоге обидчики схватили юношу и потащили его к окну. Удерживая жертву головой вниз с внешней стороны подоконника, злоумышленники угрожали сбросить его со второго этажа", — сказал Марченко.

По словам официального представителя УВД, крики о помощи привлекли внимание других сокурсников, которые и остановили издевательство.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД: по факту инцидента в Молодечно возбуждено уголовное дело

"Естественно, об инциденте сообщили в милицию. После проверки сведений в отношении учащихся возбудили уголовное дело за групповое хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет", — уточнил Марченко.

Собеседник Sputnik также отметил, что подозреваемые не славятся хорошей характеристикой, оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и неоднократно привлекались к административной ответственности.

"Наиболее распространенное правонарушение в их биографиях — мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте. На этот раз подростки объяснили свои действия желанием пошутить", — сказал Марченко.

Кроме того, по информации УВД, один из фигурантов дела является обвиняемым по факту кражи велосипеда, которую он совершил около месяца назад. На время следствия парню избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако теперь ее могут заменить арестом, сообщил Марченко.

Комментарий официального представителя УВД Миноблисполкома Александра Марченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.