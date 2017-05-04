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Минчанин варил опий в квартире
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин варил опий в своей квартире. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД столицы в доме по ул.П.Глебки по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 46-летнего мужчину, который изготавливал особо опасное наркотическое средство - опий. "В ходе осмотра в квартире были обнаружены и изъяты 7 бутылок с веществом светло-коричневого цвета, содержащим в своем составе экстракционный опий, использованные шприцы и приспособления для изготовления наркотика, а также отваренные семена мака. Мужчина нигде не работает, ранее судим за кражу. Пояснил, что изготовил наркотик для личного потребления, так как является наркозависимым", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Мужчина заключен под стражу.-0-
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Сотрудники наркоконтроля Центрального РУВД столицы в доме по ул.П.Глебки по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 46-летнего мужчину, который...
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