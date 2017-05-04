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Пенсионер из Лидского района вложил в финансовую пирамиду свыше $4 тыс.

05.05.2017 12:49 — Разное | БелТА  
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5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Лидского района перечислил на счет финансовой пирамиды свыше $4 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. На крючок финансовой пирамиды попался житель города Березовка Лидского района. В марте мужчине (1961 год рождения) позвонили и рассказали обо всех плюсах, которые дает участие в пирамиде. Женский голос его убедил: он внес около $200 для регистрации. "Через некоторое время пенсионеру вновь позвонили и предложили дополнительные бонусы, которые можно получить, если перевести на денежный счет определенную сумму денег. Он согласился. Так продолжалось несколько раз. В общей сложности мужчина перевел на счет финансовой пирамиды свыше $4 тыс.", - сообщили в пресс-службе УВД. Спустя некоторое время потерпевший понял, что остался у разбитого корыта. Мужчина обратился за помощью в милицию. На сегодняшний день правоохранители устанавливают личность человека, на чей счет переводились денежные средства. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 209 УК (мошенничество).-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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В марте мужчине (1961 год рождения) позвонили и рассказали обо всех плюсах, которые дает участие в пирамиде. Женский голос его убедил: он внес около $200 для регистрации.

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