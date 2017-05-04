Беларусь передаст Украине гуманитарную помощь

Совет министров Беларуси принял решение оказать Украине гуманитарную помощь.

Согласно постановлению Совмина № 332 от 4 мая Совмин поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности, Гродненскому облисполкому, СП "Белита", СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум — наша косметика" и ООО "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" обеспечить отправку материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине.

МЧС при содействии МИД поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения страны.

Минфину за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.

В приложении к постановлению перечисляется перечень товаров, которые будут отправлены. Среди них консервы, сахар, мука, подсолнечное масло, зубная паста, мыло, шампунь, туалетная бумага.

Напомним, что 26 апреля на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Лясковичах (Гомельская область) Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта.