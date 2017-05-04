Когда в Минске отключат отопление?

Холодная погода стала причиной одного из наиболее продолжительных отопительных сезонов за последнее десятилетие.

По решению Мингорисполкома, отопление в жилых домах столицы начнут отключать уже с пятого мая. С шестого мая начнутся отключения на социальных объектах. С пятницы отопление начнут отключать в жилом фонде, гостиницах, общежитиях, учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. В субботу отопление начнут отключать в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обслуживания, музеях, архивах, библиотеках.

Мэрия приняла такое решение исходя из благоприятных погодных условий, которые прогнозируются на ближайшие дни. Стоит отметить, что нынешний отопительный сезон оказался одним из наиболее длинных за последние годы.

Между тем, согласно данным метеорологов, уже 8 мая погода в Беларуси снова ухудшится: ожидается снег, похолодание.