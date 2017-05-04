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Ошмянская таможня пресекла ввоз мотоцикла под видом автозапчастей

05.05.2017 12:54 — Разное | БелТА  
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Ошмянская таможня пресекла ввоз мотоцикла под видом автозапчастей
Фото Ошмянской таможни
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ошмянская таможня пресекла ввоз из Литвы на территорию Евразийского экономического союза спортивного мотоцикла под видом бывших в употреблении автозапчастей, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. Водитель автопоезда, следовавший через пункт пропуска "Котловка", представил к оформлению ошмянским таможенникам документы на "сборный груз". Согласно указанным сведениям, среди перемещаемых товаров в грузовом отсеке автомобиля находились бывшие в употреблении автомобильные запчасти, оборудование для телетрансляции, косметика, декоративная посуда. Однако при проведении таможенного контроля обнаружено, что под видом автозапчастей ввозился спортивный мотоцикл DucatiMultistrada 1200S 2010 года выпуска в разобранном состоянии. Товар, перемещаемый с нарушением законодательства, изъят. Его стоимость по предварительной оценке составила Br19 тыс. По данному факту сотрудниками Ошмянской таможни начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автопоезда, следовавший через пункт пропуска "Котловка", представил к оформлению ошмянским таможенникам документы на "сборный груз".

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