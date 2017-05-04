ФП планирует вести мониторинг цен на социально значимые группы товаров





Рабочая группа по мониторингу цен будет создана при Федерации профсоюзов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в ФПБ, в состав группы войдут представители социально-экономических отделов всех областных и Минского городского объединений профсоюзов. Планируется, что мониторинг цен будет вестись на социально значимые группы товаров. Данные официальной статистики будут сравниваться с практической реализацией ценовой политики на местах.

«То есть анализироваться будут различия между заявленной ценой на товар и его фактической стоимостью в конкретных торговых точках. Результаты мониторинга ежемесячно будут передаваться в правительство, чтобы при выявлении тех или иных перегибов в ценообразовании могли приниматься оперативные меры по их устранению», - отметили в ФПБ.

Еще 21 апреля в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко особо подчеркнул, что контроль над ценами будет продолжен. «Важный элемент - контроль за ценами на потребительские товары и услуги первой необходимости. В 2016 году мы смогли не допустить их существенного роста. Аналогичная ситуация складывается и сейчас. Контроль будет продолжен», - заявил глава государства.