МИНСК, 5 мая – Sputnik. Движение автотранспорта в пункте таможенного оформления "Новая Гута" на белорусско-украинской границе будет ограничено с 12 мая, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельской таможне.



© Pixabay Гомельские таможенники не пропустили в РФ поддельные украинские сыры

Ограничение будет действовать до 24 июня и связано с проведением строительных работ при установке стационарных систем радиационного контроля.

"На участках проведения работ организуется реверсивное движение транспортных средств", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что гражданам, которые в данный период планируют пересекать белорусско-украинскую границу через "Новую Гуту", следует учитывать эту информацию.