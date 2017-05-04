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Движение в ПТО "Новая Гута" будет ограничено с 12 мая

05.05.2017 13:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Движение автотранспорта в пункте таможенного оформления "Новая Гута" на белорусско-украинской границе будет ограничено с 12 мая, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельской таможне.

Движение в ПТО "Новая Гута" будет ограничено с 12 мая
© Pixabay
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Ограничение будет действовать до 24 июня и связано с проведением строительных работ при установке стационарных систем радиационного контроля. 

"На участках проведения работ организуется реверсивное движение транспортных средств", – сказали в таможне. 

Там также сообщили, что гражданам, которые в данный период планируют пересекать белорусско-украинскую границу через "Новую Гуту", следует учитывать эту информацию. 

 
Теги: Минск
 
 
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Временные трудности из-за проведения в ПТО строительных работ автомобилисты будут испытывать до 24 июня.

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