Мыльные пузыри, воздушные змеи и День Победы. Куда пойти в Бресте 6-9 мая

В эти выходные брестчанам предлагается множество мероприятий, включая программу ко Дню Победы. Воздушные змеи, кулинарный мастер-класс, фестиваль мыльных пузырей и многое другое. AFISHA.TUT.BY рассказывает о некоторых событиях.
Фестиваль воздушных змеев будет посвящен 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогут не только понаблюдать за соревнованиями, но и попробовать смастерить под руководством опытного педагога собственных воздушных змеев и запустить их в небо. Организаторы предоставят материалы, необходимые для мастер-класса (потолочную плитку, деревянные рейки, клей и нитки).
6 мая в филиале краеведческого музея — Каменецкой башне — пройдет музейная ночь. Во время мероприятия посетителей ожидает музейная игра, показательное выступление от Каменецкого РОЧС и файер-шоу на открытом воздухе.
6 мая в тайм-клубе High Voltage будут представлены картины молодых белорусских режиссеров. Вы увидите следующие фильмы: короткометражка «Друзья по переписке», «Самый вкусный кофе», «Мой брат» и психологический триллер «Hasta La Vista, Baby».
Парад мыльных пузырей — это традиционный уличный фестиваль неподдельно жизнерадостных и открытых для общения людей. Одна из основных целей и задача номер один — подарить окружающим как можно больше улыбок и позитивного настроения.
Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств, а так же спортивный клуб Кудо представляют: впервые турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы: BFC — «Крепость Победы».
9 мая
9 мая во всех районах города будет организована праздничная программа ко Дню Победы. В парках будут выступления коллективов, развлекательная программа для детей, дискотека. Завершится все праздничным салютом.
Ранее мы рассказывали о новинках кино в Бресте. Их можно посмотреть также в один из выходных дней.
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