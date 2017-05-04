ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мыльные пузыри, воздушные змеи и День Победы. Куда пойти в Бресте 6-9 мая

05.05.2017 13:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В эти выходные брестчанам предлагается множество мероприятий, включая программу ко Дню Победы. Воздушные змеи, кулинарный мастер-класс, фестиваль мыльных пузырей и многое другое. AFISHA.TUT.BY рассказывает о некоторых событиях.

6 мая

Фестиваль воздушных змеев


Где: площадка у технического университета.

Время: 13.00.

Вход: свободный.

Фестиваль воздушных змеев будет посвящен 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогут не только понаблюдать за соревнованиями, но и попробовать смастерить под руководством опытного педагога собственных воздушных змеев и запустить их в небо. Организаторы предоставят материалы, необходимые для мастер-класса (потолочную плитку, деревянные рейки, клей и нитки).

Подробности — на сайте TOMIN.BY.Музейная ночь

Подробности — на сайте TOMIN.BY.

Где: Каменецкая башня.

Время: 18.00.

Вход: взрослый 2,5 руб., школьный — 1,2 руб.

6 мая в филиале краеведческого музея — Каменецкой башне — пройдет музейная ночь. Во время мероприятия посетителей ожидает музейная игра, показательное выступление от Каменецкого РОЧС и файер-шоу на открытом воздухе.

Победа Party


Фото использовано в качестве иллюстрации.

Где: бар «Койот».

Время: 21.30.

Вход: свободный.

В этот вечер посетителей ожидает музыка от вокально-инструментального дуэта, танцевальное шоу на барной стойке и многое другое.

Концерт Intelligency


Где: гриль-бар «Корова».

Время: 22.00.

Вход: свободный.

В гриль-баре «Корова» состоится концерт-презентация нового альбома Techno Blues минской группы Intelligency, вечеринка продолжится танцами от гостя из Гомеля DJ Gorsky.

Показ молодого белорусского кино


Где: тайм-клуб High Voltage.

Время: 19.00.

Вход: 3 рубля.

6 мая в тайм-клубе High Voltage будут представлены картины молодых белорусских режиссеров. Вы увидите следующие фильмы: короткометражка «Друзья по переписке», «Самый вкусный кофе», «Мой брат» и психологический триллер «Hasta La Vista, Baby».

7 мая

Кулинарный мастер-класс


Где: кафе «Марио».

Время: 13.00.

Вход: стоимость участия одного ребенка 7 рублей.

Ранее в кафе уже проходили мастер-классы по приготовлению ленивых вареников, американского печенья и другого. В этот раз юные повара будут готовить слойки с вишней. Курировать работу будут повара.

Dreamflash


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Где: гребной канал.

Время: 14.00.

Вход: свободный.

Парад мыльных пузырей — это традиционный уличный фестиваль неподдельно жизнерадостных и открытых для общения людей. Одна из основных целей и задача номер один — подарить окружающим как можно больше улыбок и позитивного настроения.

Stand Up Show


Где: брестская областная филармония.

Время: 20.00.

Вход: 7 рублей.

Владимир Шабанов подготовил новые шутки для своего первого сольного концерта. Перед началом концерта гостей ожидает праздничный фуршет.

8 мая

Турнир по MMA «Крепость Победы»


Где: центр олимпийского резерва «Виктория».

Время: 18.00.

Вход: от 4 рублей.

Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств, а так же спортивный клуб Кудо представляют:  впервые турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы: BFC — «Крепость Победы».

9 мая

9 мая во всех районах города будет организована праздничная программа ко Дню Победы. В парках будут выступления коллективов, развлекательная программа для детей, дискотека. Завершится все праздничным салютом.

Ранее мы рассказывали о новинках кино в Бресте. Их можно посмотреть также в один из выходных дней.

Больше событий можно найти на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY рассказывает о некоторых мероприятиях, которые можно посетить в выходные дни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь передаст Украине гуманитарную помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика