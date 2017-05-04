Мыльные пузыри, воздушные змеи и День Победы. Куда пойти в Бресте 6-9 мая

В эти выходные брестчанам предлагается множество мероприятий, включая программу ко Дню Победы. Воздушные змеи, кулинарный мастер-класс, фестиваль мыльных пузырей и многое другое. AFISHA.TUT.BY рассказывает о некоторых событиях.

6 мая





Где: площадка у технического университета. Время: 13.00. Вход: свободный.

Фестиваль воздушных змеев будет посвящен 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Зрители смогут не только понаблюдать за соревнованиями, но и попробовать смастерить под руководством опытного педагога собственных воздушных змеев и запустить их в небо. Организаторы предоставят материалы, необходимые для мастер-класса (потолочную плитку, деревянные рейки, клей и нитки).

TOMIN.BY . Подробности — на сайте Музейная ночь

Подробности — на сайте TOMIN.BY .



Где: Каменецкая башня. Время: 18.00. Вход: взрослый 2,5 руб., школьный — 1,2 руб.

6 мая в филиале краеведческого музея — Каменецкой башне — пройдет музейная ночь. Во время мероприятия посетителей ожидает музейная игра, показательное выступление от Каменецкого РОЧС и файер-шоу на открытом воздухе.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Где: бар «Койот». Время: 21.30. Вход: свободный.

В этот вечер посетителей ожидает музыка от вокально-инструментального дуэта, танцевальное шоу на барной стойке и многое другое.





Где: гриль-бар «Корова». Время: 22.00. Вход: свободный.

В гриль-баре «Корова» состоится концерт-презентация нового альбома Techno Blues минской группы Intelligency, вечеринка продолжится танцами от гостя из Гомеля DJ Gorsky.





Где: тайм-клуб High Voltage. Время: 19.00. Вход: 3 рубля.

6 мая в тайм-клубе High Voltage будут представлены картины молодых белорусских режиссеров. Вы увидите следующие фильмы: короткометражка «Друзья по переписке», «Самый вкусный кофе», «Мой брат» и психологический триллер «Hasta La Vista, Baby».

7 мая





Где: кафе «Марио». Время: 13.00. Вход: стоимость участия одного ребенка 7 рублей.

Ранее в кафе уже проходили мастер-классы по приготовлению ленивых вареников, американского печенья и другого. В этот раз юные повара будут готовить слойки с вишней. Курировать работу будут повара.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Где: гребной канал. Время: 14.00. Вход: свободный.

Парад мыльных пузырей — это традиционный уличный фестиваль неподдельно жизнерадостных и открытых для общения людей. Одна из основных целей и задача номер один — подарить окружающим как можно больше улыбок и позитивного настроения.





Где: брестская областная филармония. Время: 20.00. Вход: 7 рублей.

Владимир Шабанов подготовил новые шутки для своего первого сольного концерта. Перед началом концерта гостей ожидает праздничный фуршет.

8 мая





Где: центр олимпийского резерва «Виктория». Время: 18.00. Вход: от 4 рублей.

Белорусская федерация рукопашного боя и смешанных единоборств, а так же спортивный клуб Кудо представляют: впервые турнир по смешанным единоборствам, посвященный Дню Победы: BFC — «Крепость Победы».

9 мая

9 мая во всех районах города будет организована праздничная программа ко Дню Победы . В парках будут выступления коллективов, развлекательная программа для детей, дискотека. Завершится все праздничным салютом.

Ранее мы рассказывали о новинках кино в Бресте. Их можно посмотреть также в один из выходных дней.

Больше событий можно найти на AFISHA.TUT.BY.