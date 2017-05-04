|
В новом тизере-трейлере "Твин Пикс" показали спецагента Дейла Купера
На YouTube обнародован тизер-трейлер нового сезона сериала «Твин Пикс», выход которого ожидается 21 мая этого года. В ролике показан специальный агент ФБР Дейл Купер.
«Воссоединитесь с некоторыми знакомыми лицами 25 лет спустя», — отмечается в описании к видео.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В новом сезоне в главных ролях снимаются Эверет Макгилл, Гарри Дин Стэнтон, Грейс Забриски, Гарри Гоаз, Майкл Хорс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube обнародован тизер-трейлер нового сезона сериала Твин Пикс, выход которого ожидается 21 мая этого года. В ролике показан специальный агент ФБР Дейл Купер.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии