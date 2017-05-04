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В новом тизере-трейлере "Твин Пикс" показали спецагента Дейла Купера

05.05.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
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На YouTube обнародован тизер-трейлер нового сезона сериала «Твин Пикс», выход которого ожидается 21 мая этого года. В ролике показан специальный агент ФБР Дейл Купер.


«Воссоединитесь с некоторыми знакомыми лицами 25 лет спустя», — отмечается в описании к видео.

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В новом сезоне в главных ролях снимаются Эверет Макгилл, Гарри Дин Стэнтон, Грейс Забриски, Гарри Гоаз, Майкл Хорс.

 
 
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На YouTube обнародован тизер-трейлер нового сезона сериала Твин Пикс, выход которого ожидается 21 мая этого года. В ролике показан специальный агент ФБР Дейл Купер.

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