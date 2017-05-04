В Бобруйске на аукцион выставили морг возле детской больницы

Государственный фонд «Могилевоблимущество» выставил на электронные торги морг в Бобруйске. Начальная цена лота — 10 519 рублей.

Одноэтажное здание площадью 103,6 квадратного метра принадлежит Госкомитету судебных экспертиз. Продают его за ненадобностью — уже более трех лет назад Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз переехал в другую часть города, где и расположен ныне действующий морг.





Старый морг, кстати, находится во дворе детской больницы по ул. 50 лет Октября. Такое соседство и послужило главной причиной для принятии решения о переезде морга в другое место.

Купить морг могут как юридические, так и физлица. Начальная стоимость необычного предмета торгов уже снижена на 80%. В цену лота также входит право заключения договора аренды земельного участка площадью 209 квадратных метров сроком на 50 лет (само здание морга стоит 745 рублей). Есть и обязательные условия. В случае если покупатель захочет изменить целевое назначение объекта, ему необходимо будет получить разрешение Бобруйского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект, согласно которому будет осуществляться строительство нового или реконструкция старого здания.

Торги пройдут 16 июня на площадке « БУТБ-Имущество ».