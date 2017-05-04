ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске на аукцион выставили морг возле детской больницы

05.05.2017 13:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Государственный фонд «Могилевоблимущество» выставил на электронные торги морг в Бобруйске. Начальная цена лота — 10 519 рублей.

Одноэтажное здание площадью 103,6 квадратного метра принадлежит Госкомитету судебных экспертиз. Продают его за ненадобностью — уже более трех лет назад Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз переехал в другую часть города, где и расположен ныне действующий морг.


Старый морг, кстати, находится во дворе детской больницы по ул. 50 лет Октября. Такое соседство и послужило главной причиной для принятии решения о переезде морга в другое место.

Купить морг могут как юридические, так и физлица. Начальная стоимость необычного предмета торгов уже снижена на 80%. В цену лота также входит право заключения договора аренды земельного участка площадью 209 квадратных метров сроком на 50 лет (само здание морга стоит 745 рублей). Есть и обязательные условия. В случае если покупатель захочет изменить целевое назначение объекта, ему необходимо будет получить разрешение Бобруйского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект, согласно которому будет осуществляться строительство нового или реконструкция старого здания.

Торги пройдут 16 июня на площадке «БУТБ-Имущество».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание площадью чуть больше 100 "квадратов" отдают за 10,5 тысячи рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь передаст Украине гуманитарную помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика