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В Бобруйске на аукцион выставили морг возле детской больницы
Государственный фонд «Могилевоблимущество» выставил на электронные торги морг в Бобруйске. Начальная цена лота — 10 519 рублей.
Одноэтажное здание площадью 103,6 квадратного метра принадлежит Госкомитету судебных экспертиз. Продают его за ненадобностью — уже более трех лет назад Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз переехал в другую часть города, где и расположен ныне действующий морг.
Старый морг, кстати, находится во дворе детской больницы по ул. 50 лет Октября. Такое соседство и послужило главной причиной для принятии решения о переезде морга в другое место.
Купить морг могут как юридические, так и физлица. Начальная стоимость необычного предмета торгов уже снижена на 80%. В цену лота также входит право заключения договора аренды земельного участка площадью 209 квадратных метров сроком на 50 лет (само здание морга стоит 745 рублей). Есть и обязательные условия. В случае если покупатель захочет изменить целевое назначение объекта, ему необходимо будет получить разрешение Бобруйского горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать строительный проект, согласно которому будет осуществляться строительство нового или реконструкция старого здания.
Торги пройдут 16 июня на площадке «
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Здание площадью чуть больше 100 "квадратов" отдают за 10,5 тысячи рублей.
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