Пока Беларусь пытается слезть с «нефтяной иглы», пришло время создавать кластеры





Игорь Ляшенко рассказал о диверсификации поставок нефти и производстве химических волокон в Беларуси как одном из самых проблемных направлений.

В интервью, опубликованном в газете "Рэспубліка", председатель концерна «Белнефтехим» рассказал, по какому вектору будет двигаться нефтепереработка и нефтехимия и какая модернизация нужна комплексу.

«Недавние разногласия заставили нас внимательно присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов. Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты… Продолжаем прорабатывать все эти вопросы: не в пику России, но диверсификация всегда является дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли. Сейчас не буду называть конкретные страны и пути поступления альтернативной нефти: переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются…

Конкретные результаты всегда в международном бизнесе оценивались как лучшее подтверждение эффективности. Объединение предприятий под одной отраслевой крышей позволяет выстраивать законченные технологические цепочки, максимизировать добавленную стоимость, распределять маржу между нефтеперерабатывающими и нефтехимическими производствами, нивелировать воздействие внешних факторов, удерживая стратегические ниши на экспортных направлениях, а на внутреннем рынке обеспечивая стабильность цен на продукцию. К нашему опыту сегодня присматриваются Россия, Казахстан, другие страны, которым проще живется — у них есть собственное сырье. Что-то необходимо менять глобально… Нет. Мы эволюционируем, анализируем мировые тенденции, следим за поведением международных отраслевых лидеров, держимся в тренде. Происходит не революционное, а эволюционное совершенствование.

Вероятность создания международного кластера с полным циклом производства: от химических волокон до текстиля и готовых швейных изделий, Игорь Ляшенко прокомментировал следующим образом: «К сожалению, несмотря на все интеграционные принципы в ЕАЭС, наши инициативы не нашли понимания в России. Там предпочитают нести огромные затраты, с нуля создавать собственную отрасль химических волокон. На мой взгляд, такой подход нецелесообразен. На глобальных рынках химических волокон конкуренция колоссальная. Расширение внутреннего рынка, несомненно, снижает сбытовые риски наших предприятий. Но спрос формируют наши потребители — все зависит от них. Сегодня мы полностью удовлетворяем потребности легпрома в производимой нами продукции, но в Беларуси реализуем всего 16 процентов химических волокон и нитей».