Куратор выставки "Великий Рембрандт" в Национальном художественном музее Ольга Клип специально для Sputnik провела экскурсию по экспозиции.

На выставке представлены 69 графических работ авторства голландского художника, которые прибыли в Минск из частной итальянской коллекции.

Представленная коллекция позволяет проследить творческую эволюцию великого голландца. Подобных выставок Рембрандта не было в белорусской столице уже на протяжении 40 лет.

Репортаж с выставки "Великий Рембрандт" читайте на белорусской версии Sputnik>>