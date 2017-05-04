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Картины Золотого века: видеоэкскурсия по выставке "Великий Рембрандт"
05.05.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Куратор выставки "Великий Рембрандт" в Национальном художественном музее Ольга Клип специально для Sputnik провела экскурсию по экспозиции.
На выставке представлены 69 графических работ авторства голландского художника, которые прибыли в Минск из частной итальянской коллекции.
Представленная коллекция позволяет проследить творческую эволюцию великого голландца. Подобных выставок Рембрандта не было в белорусской столице уже на протяжении 40 лет.
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