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Картины Золотого века: видеоэкскурсия по выставке "Великий Рембрандт"

05.05.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Куратор выставки "Великий Рембрандт" в Национальном художественном музее Ольга Клип специально для Sputnik провела экскурсию по экспозиции.

На выставке представлены 69 графических работ авторства голландского художника, которые прибыли в Минск из частной итальянской коллекции.

Представленная коллекция позволяет проследить творческую эволюцию великого голландца. Подобных выставок Рембрандта не было в белорусской столице уже на протяжении 40 лет.

Репортаж с выставки "Великий Рембрандт" читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые за более чем 40 лет в Минске открылась выставка произведений Рембрандта. Как выглядит самая маленькая гравюра, почему великий голландец изображал...

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