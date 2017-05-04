Столичная пенсионерка, которая царапала чужое авто, оштрафована на 72 рубля

История с пенсионеркой, царапающий чужой VW , которую практически за руку поймал хозяин авто и снял на видео, закончилась заключением мирового соглашения между женщиной и автомобилистом. Суд Фрунзенского района оштрафовал ее на 72 рубля.

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Вкратце напомним суть истории. В конце прошлого года минчанин Виталий парковал свой VW во дворе дома — авто стояло без нарушений и никому не мешало. Однако кто-то повадился царапать его машину. Обращения в милицию ничего не дали и мужчина решил сам поймать вредителя.





Виталий развесил по автомобилю записки с просьбой пояснить причины, из-за которых царапают его машину. Но результата это не принесло. Не засек вредителя и видеорегистратор, который Виталий на ночь оставлял включенным. В итоге мужчина пошел на радикальные меры — он начал ночевать в автомобиле. Вставал за несколько часов до рассвета, тепло одевался — дело происходило в конце осени и шел дремать в холодную машину. Наконец его ожидание оправдалось!

— 22 ноября, в 5.40 сижу на заднем сиденье и слышу приближающиеся шаги, а потом длинный скрежещущий звук. В окно вижу удаляющийся от автомобиля силуэт: это была невысокого роста бабушка в смешной круглой шляпке. Я вспомнил, что видел ее в одно из моих дежурств: женщина очень близко проходила возле машины, задев ее, даже снег с кузова упал. Но поверить в то, что это она царапала авто я просто не мог.

Мужчина задержал бабушку-пенсионерку, снял на видео. Больше всего Виталия удивило, что бабушка не испытывала никакого раскаяния.

— Единственное, ее беспокоило, — что она опоздает на работу. А за свежую царапину старушка предлагала «договориться, раз уж ее сегодня поймали».

Автомобилист написал заявление в милицию. Спустя нескольких месяцев разбирательств и судебных заседаний, суд дал оценку действиям пенсионерки. Хозяина авто на заседание не вызывали, не был он осведомлен и о ходе предварительного разбирательства.

— О том, что состоялся суд я узнал только в апреле — пришел ответ на мое электронное обращение. Пенсионерку признали виновной по статье 10.9 КоАП и дали ей штраф, — рассказал Виталий AUTO.TUT.BY.

Чтобы получить материальную и моральную компенсацию причиненного вреда автомобилисту надо самостоятельно подавать иск в суд. Но он решил этого не делать.

— Мне не хотелось лишний раз возиться с судом, адвокатами, поэтому я пришел к этой женщине и предложил свои условия. Через неделю она позвонила и выразила согласие.

«Вот и все, в этом деле поставлена точка. Мы с нашей героиней пришли к мировому соглашению и, полагаю, остались взаимно довольны друг другом, насколько это возможно в подобной ситуации», — сообщил на форуме хозяин VW Виталий.



Фото с scooterclub.by

— Мировое на определенную сумму мы заключили на той самой пешеходной дорожке, по которой она ходила. Я не уверен, что это юридически правильно, она тоже выражала сомнение, что эта бумага ей как-то поможет, но я ее заверил своим словом, что больше к ней никаких претензий не имею и исковое заявление в суд подавать не буду. Может, я слишком мягок, но считаю, что она и так уже достаточно наказана.

AUTO.TUT.BY выяснил, суд Фрунзенского района признал пенсионерку Д. в совершении правонарушения по статье 10.9 КоАП РБ и назначил ей наказание в виде штрафа размером 72 рубля (4 б.в.).

Ст. 10.9 КоАП РБ Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, — влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.