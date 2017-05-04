В Калинковичском районе SEAT сбил двух спасателей, когда они тушили грузовик: один пожарный погиб

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором один работник МЧС погиб, а второй получил травмы различной степени тяжести. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

4 мая сотрудники Калинковичского РОЧС осуществляли ликвидацию возгорания большегрузного автомобиля на подъездной автодороге от трассы граница РФ — Гомель — Кобрин к деревне Ситня Калинковичского района. Около 04.35 водитель SEAT Alhambra совершил наезд на двух работников МЧС (1991 и 1996 годов рождения).

В результате ДТП спасатели получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где старший из них умер.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь. Назначено проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — сказали в СК.