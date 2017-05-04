



В странах и отдельных городах, где сервис такси Uber был запрещен, компания использовала программу, которая помогала водителям избегать регулирующих органов.

Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber Technologies за использование программ, которые помогали водителям обходить местные регулирующие органы, - сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Компания использовала программу Greyball, которая может «помечать» некоторых пользователей, для того чтобы они видели другую версию приложения, передает агентство. В этих версиях в разных ситуациях Greyball изменяла реальное местоположение машин Uber, например если водителям поступали угрозы или их работу пытались ограничить чиновники. Местные власти могли искать водителей для того, чтобы их оштрафовать, конфисковать автомобиль или помешать деятельности.

При этом компания анализировала кредитную информацию, устройство пользователя, местоположение и другие факторы для предсказания, не будет ли запрос на поездку опасным для водителя, сообщали прошлые и действующие сотрудники компании. Если поездка представлялась незаконной, водитель увидел бы это в приложении и не выбрал бы такого клиента.

При этом, сообщает Reuters , компания Uber могла заходить дальше прописанного в соглашении с пользователем — например, добывать данные о кредитной карте, чтобы узнать, был ли клиент связан с используемыми полицией кредитными организациями, или проверять его профили в соцсетях.

Компания прекратила использовать Greyball в марте, вскоре после того, как New York Times сообщила о его существовании. Издание сообщало, что программа использовалась для проверки запросов на поездку, чтобы предотвратить мошенничество и защитить водителей.

Как сообщил источник Reuters, Uber получила повестку из суда присяжных Северной Калифорнии, который требует предоставить информацию о том, как программное обеспечение функционирует и где оно было развернуто. Такую информацию можно запрашивать только при криминальном расследовании. Второй источник подтвердил, что заведено дело. Сам же Uber пока ситуацию не комментирует.