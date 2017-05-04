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В Калинковичском районе легковушка сбила тушивших пожар спасателей, один человек погиб
5 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В Калинковичском районе легковой автомобиль сбил двоих пожарных, которые тушили загоревшийся грузовик, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.Трагедия произошла рано утром 4 мая на автомагистрали граница РФ-Гомель-Кобрин около деревни Ситня Калинковичского района. "Легковой автомобиль сбил двоих спасателей, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Мужчины тушили загоревшийся грузовик", - сказала Мария Клезович.В результате полученных травм один из сотрудников МЧС скончался. Второй находится в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области.-0-
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Трагедия произошла рано утром 4 мая на автомагистрали граница РФ-Гомель-Кобрин около деревни Ситня Калинковичского района. "Легковой автомобиль сбил двоих...
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